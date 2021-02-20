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суббота, 20 февраля 2021 11:14

Малюська рассказал, как кормят заключенных

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Малюська рассказал, как кормят заключенных
В украинские тюрьмы поставляется только качественная продукция для питания заключенных. Все закупки проводятся через ProZorro. Фото: facebook.com/people/Denis-Malyuska

В украинские тюрьмы поставляется только качественная продукция для питания заключенных. Все закупки проводятся через ProZorro.

Процедура проводится в 2 шага - сначала определяется круг поставщиков, которые заинтересованы в будущем осуществлять поставки. И потом они соревнуются между собой на 2 этапе. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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"Я сам такую ​​рыбу не ем дома, которую я находил в тюрьмах. Реально, качество хорошее. Но цены на продукцию несколько выше, чем в супермаркетах. Потому что в условиях контракта есть ряд обязанностей, которые не имеют супермаркеты. Например, развести все масло в тюрьмы, а это более 100 заведений по всей территории страны. Бесплатно это, мягко говоря, не делается. И это входит в цену товара, поэтому масло, которое мы покупаем, не может стоить, как в супермаркете", - сказал министр юстиции, передает 24 канал.

Добавил, что поставки продуктов в тюрьмы - ключевой критерий. Поскольку, если закупку проведут, а она потом будет обжалована, отменена или поставщик не сможет реализовать продукцию, то люди начнут голодать.

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132). Он находится в поселке Коцюбинское Киевской области. Стартовая цена - 220 млн грн.

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Дата
20
февраля

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