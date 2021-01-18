Макар Кириченко в два месяца боролся с раком сетчатки глаза, теперь обнаружили рак головного мозга - нужно 300 тысяч евро

Автор: Фото предоставлено Еленой Загарнюк 2-річний Макар Кириченко з Києва в двомісячному віці боровся з раком сітківки правого ока. А на початку січня в дитини виявили рак головного мозку. Фото надане Оленою Загарнюк 2-летний Макар Кириченко из Киева в двухмесячном возрасте боролся с раком сетчатки правого глаза. А в начале января в ребенка обнаружили рак головного мозга.

2-летний Макар Кириченко из Киева в двухмесячном возрасте боролся с раком сетчатки правого глаза. Перенес операцию и лечение. А в начале января в ребенка обнаружили рак головного мозга. Мальчик находится в одной из клиник Испании. На обследование и лечение нужно €300 тыс.

"Макар - это сын моей сестры. Когда ему было два месяца, у него обнаружили рак сетчатки правого глаза или ретинобластому. Лечение проводили в Израиле и Швейцарии. Врачи до последнего пытались спасти глаз. Однако пришлось удалить вместе с опухолью. Ребенок постоянно проходил обследование. 7 января врачи шокировали нашу семью. У Макара пинеобластома - рак головного мозга. В отдельных случаях это может быть у детей с ретинобластомой. Опухоль блокирует нормальное перетекание спинномозговой жидкости. Внутричерепное давление у Макара поднялось в 4 раза выше нормы. Наши врачи опасались, что в ближайшие часы Макар может впасть в кому. Поэтому около полуночи его прооперировали. Опасность миновала. Эта операция дала Макару возможность дожить до поездки на лечение за рубеж. Родители с ним уже в Испании. Проходят обследование. А потом ребенку назначат курс химии и лучевой терапии, операцию, пересадку костного мозга и реабилитацию. На все это нужно 300 тысяч евро. Мы своими силами повторно собираем огромную сумму. Времени всего неделя, а денег надо собрать в 5 раз больше, чем на лечение рака глаза. Просим помощи в неравнодушных людей", - рассказала Gazeta.ua тетя Лена Загарнюк.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 6271 5494 или Монобанк: 4441 1144 4508 9863 (Кириченко Алина Александровна).

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