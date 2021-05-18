Майские грозы и град: чем еще удивит погода

18 мая в Украине будет дождливо, местами пройдут грозы и град.

Днем ожидается облачность, сообщает Укргидрометцентр. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. местами шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит +16...21°С. На севере и в центре будет +18...22°С. На западе температура опустится до +18°С, а в южных регионах обещают до +23°С. Теплее всего будет в восточных областях, где воздух прогреется до +25°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве сегодня также ожидается переменная облачность. Синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с. Термометры покажут +18...20°С.

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19 мая возможны небольшие кратковременные дожди, а в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.