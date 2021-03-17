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среда, 17 марта 2021 19:13

Майору-атовцю на пересадку костного мозга нужно $126 тыс.

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Автор: Фото предоставлено Оксаной Забажан
  У 29-летнего Дмитрия Забажана из Киева обнаружили миелодиспластический синдpом. На пересадку костного мозга в Турции срочно нужно $126 тыс.
У 29-летнего Дмитрия Забажана из Киева обнаружили миелодиспластический синдpом. На пересадку костного мозга в Турции срочно нужно $126 тыс.

У 29-летнего Дмитрия Забажана из Киева обнаружили миелодиспластический синдpом. Ему нужна срочная пересадка костного мозга. Стоимость операции в Турции составляет $126 тыс.

"Все проблемы в нашей семье начались в ноябре, когда заболели коронавирусом. У больницу попала я, муж, младшая дочь и мои родители. Папа был очень тяжелый и Дима был возле него. 7 января он умер. На похоронах Дима был не естественно бледный. Я подумала, через психологическое состояние. Они были очень близки. Папа его вынянчил детства, пока я училась в институте. На девятый день снова обратила внимание на цвет Димы. Сын жаловался, что задыхается. Мы решили, что это коронавирус. Диму положили в госпиталь. Он только через две недели признался, что обнаружили миелодиспластический синдром. Его костный мозг не воспроизводит клетки крови. Я от шока плакала первые пять дней. Потом поняла, что надо что-то делать. Знакомые разместили информацию в соцмеражах. Понемногу начали поступать деньги. Были звонки от тех, кто имел такой диагноз. Давали советы, что делать и куда обращаться. Мы благодарны всем, потому что для нас это тоже ценная помощь", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Забажан.

Дмитрий является военнослужащим, имеет звание майора. С начала войны был в зоне АТО. Ему срочно нужна аллогенная тpансплантация костного мозга.

"Мы нашли клинику, которая имеет лояльные цены и хорошие результаты. Решили, с Димой поеду я, потому что жена сына Юля тоже военнослужащая. И внучке Саше надо заканчивать 1 класс. Пересадку костного мозга Диме надо делать срочно. Так как может спpовоцировать остpий лейкоз, а это уже онкология. Операция стоит 126 тысяч долларов. Я работаю педагогом, муж инженером, дочь студентка. Для нас это не реальная сумма. Поэтому вынуджены просить помощи в неравнодушных людей", - говорит Оксана Забажан.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7554 5914 3174 (Забажан Oксана Анатольевна). Ее контакты: 0 (68) 063 53 27.

Автор: Любовь Стрилецкая
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