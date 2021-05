Майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму

Майку баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Heritage Auctions за $1,38 млн.

Это рекордная сумма за форму спортсмена, передает USA Today.

В проданной майке Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982-83 годов.

Предыдущий рекорд за проданную форму баскетболиста был установлен в октябре 2020 года. Тогда майку спортсмена клуба "Чикаго" под номером 23 сезона-1986-87 годов продали за $480 тыс.

It's arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ's 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983 pic.twitter.com/t8MV4gJLlu