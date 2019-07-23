Майкл Щур ушел с "Общественного"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2205
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 666
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1108
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1584
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5589
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7659
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3231
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17011
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Фото
Все фото
24
16
5
5
8
Показали неизвестные фото творцов Голодомора
Показали неизвестные фото творцов Голодомора
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Дорога в никуда&quot; - показали &quot;нашествие&quot; туристов в Крыму
"Дорога в никуда" - показали "нашествие" туристов в Крыму
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Женщины до сих пор в меньшинстве в музыкальной индустрии: о чем говорили на Music Conference Ukraine
Женщины до сих пор в меньшинстве в музыкальной индустрии: о чем говорили на Music Conference Ukraine
Видео
Все видео
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 855
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2214
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2781
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 801
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 13:38

Майкл Щур ушел с "Общественного"

  Комментировать
Майкл Щур ушел с &quot;Общественного&quot;
Майкл Щур ушёл с должности. ФОТО: Job-sbu.org

Член правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Роман Винтонив увольняется с Общественного ради собственного проекта.

"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу – это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня настал тот этап, когда приходится выбирать: или Общественное, или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда", - сказал он.

Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон, передаёт "Интерфакс-Украина"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского

"Убежден, увольнение с должности члена правления не станет концом нашего сотрудничества, ведь его любят зрители Общественного, а впереди еще много проектов, где творческий подход и профессиональная креативность пригодятся ", - сказал по этому поводу председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Роман Винтонив стал членом правления НОТУ 15 мая 2017 года. Он известен как Майкл Щур с "Телебачення Торонто" и является создателем нескольких политико-юмористических передач, в частности шоу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майкл Щур ушел с "Общественного"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 43076
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 40761
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 35379
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 35375
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 35165
Общество
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
 1 Просмотров: 414
Новые детали пожара на траулере "Иван Голубец"
Новые детали пожара на траулере "Иван Голубец" Просмотров: 81
Появилась официальная реакция Москвы на украинские выборы
Появилась официальная реакция Москвы на украинские выборы Просмотров: 1197
Назначили и.о. главы Госфискальной службы
Назначили и.о. главы Госфискальной службы Просмотров: 243
Группы российских снайперов прибывают на Донбасс
Группы российских снайперов прибывают на Донбасс Просмотров: 189
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
Голосов: 41922
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua