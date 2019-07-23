Майкл Щур ушел с "Общественного"

Майкл Щур ушёл с должности. ФОТО: Job-sbu.org

Член правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Роман Винтонив увольняется с Общественного ради собственного проекта.

"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу – это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня настал тот этап, когда приходится выбирать: или Общественное, или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда", - сказал он.

Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон, передаёт "Интерфакс-Украина"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского

"Убежден, увольнение с должности члена правления не станет концом нашего сотрудничества, ведь его любят зрители Общественного, а впереди еще много проектов, где творческий подход и профессиональная креативность пригодятся ", - сказал по этому поводу председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Роман Винтонив стал членом правления НОТУ 15 мая 2017 года. Он известен как Майкл Щур с "Телебачення Торонто" и является создателем нескольких политико-юмористических передач, в частности шоу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".