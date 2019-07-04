Майдана больше не будет, только уличные бои - философ

Философ Вахтанг Кебуладзе: Теперь мы имеем огромное количество людей, которые имеют оружие Фото: Екатерина Лукьяшко

Следующая революция в Украине может быть вооруженной.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Вахтанг Кебуладзе.

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"Майдан невозможен с оружием. Если люди выйдут на улицу с пистолетами, ружьями и автоматами, это будут уличные бои. Теперь имеем огромное количество людей, которые имеют оружие, умеют им пользоваться и имеют боевой опыт. И они могут убивать, потому что пересекли этот психологический барьер. Поэтому общественное сопротивление возможно, но в другой форме. Очень боюсь, что этим может воспользоваться Кремль. Внутренний беспорядок - лучший подарок для внешнего врага ", - говорит философ.

Полное интервью Вахтанга Кебуладзе читайте в 26-м номере журнала "Країна" за 4 июля.