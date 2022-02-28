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понедельник, 28 февраля 2022 15:19

Люди смогли спасти картины Примаченко

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Люди смогли спасти картины Примаченко
Селяне споятали картины художницы. Фото:Tanya Goncharova / Facebook

Жители села Иванкова в Киевской области спасли работы художницы Марии Примаченко.

Их хранили в местном историко-краеведческом музее, который сожгли российские оккупанты, сообщила журналистка Татьяна Гончарова.

"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!" – написала она.

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Мария Примаченко, также Приймаченко – украинская народная художница, которая работала в жанре "наивного искусства"; лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. Заслуженный деятель искусств УССР, народная художница Украины.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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