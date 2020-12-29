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вторник, 29 декабря 2020 16:05

Люди молятся на улице - священник переписал церковь на дочь

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Люди молятся на улице - священник переписал церковь на дочь
Землю под храмом священник оформил в ипотеку на зятя. Фото: pixabay.com

Во Львове прихожане жалуются на священника храма Святого Духа.

Они уверяют, что отец переписал церковь на дочь. Участок же под храмом он оформил в ипотеку на зятя, сообщили в сюжете телеканала НТА.

Отмечается, что церковь священник приватизировал еще в 2009 году. Вскоре он закрыл ее, а прихожане с новым священником вынуждены молиться зимой на улице.

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Зато печально известный отец проводит службы в храме для десятка людей, которые его поддерживают.

Прихожане обратились в суд, чтобы оспорить продажу церкви.

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Дата
29
декабря

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