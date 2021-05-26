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пятница, 28 мая 2021 09:45

"Люди ложат свое здоровье, но не богатеют" - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
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Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но там мало пространства для детей. А в деревне оно есть, - говорит Роза Туманова
Фото: предоставила Роза Туманова
Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но там мало пространства для детей. А в деревне оно есть, - говорит Роза Туманова
Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но там мало пространства для детей. А в деревне оно есть, - говорит Роза Туманова
Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но там мало пространства для детей. А в деревне оно есть, - говорит Роза Туманова
Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но там мало пространства для детей. А в деревне оно есть, - говорит Роза Туманова

Блогерка и мать троих детей Роза Туманова купила дом в деревне и переехала туда жить из города.

Она рассказала Gazeta.ua о преимуществах жизни подальше от мегаполисов и о том, как отдавать все свое время хозяйству и работе на земле.

"В село мы переехали недавно. Я купила дом для себя и детей. Потому что нам нужно свое спокойное место. Я с 16 лет постоянно за съемных квартирах - уже от них просто устала. Формат города очень хорош для коммуникации и работы, но понимаю, что там мало пространства для детей. А в селе оно есть. Преимущество села и дома на природе люди оценили именно во время карантина, когда многим пришлось сидеть запертыми в душных квартирах. А я в то время выходила на крыльцо, дышала полной грудью и пила кофе", - сказала она.

"Очень важно переосмыслить, так ли уж нужна городская беготня и сложности с оплатой квартиры и коммунальных. Во Львове мне было очень сложно с этим", - добавила Туманова.

Она купила дом в селе Нечипоровке Яготинского района Киевской области.

"Купить его удалось недорого. Теперь имеем свое свободное пространство, свои овощи. Отсюда можно поехать куда-то - на выходные, на неделю, на две. Это преимущество. Живем не в глуши, а недалеко от города. В Ничипоровке душа радуется. Малыши играют, молодежь ходит по улицам. Но по возможности выезжают. Сложно быть там, где нет перспективы", - рассказала блогера.

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"В селе люди много работают. Это просто беда. Люди ложат свое здоровье в ту землю, но не обогащаются. Их труд не очень ценится. Крестьяне пашут, но не богатеют. Сама я не хочу отдавать себя полностью сельскому хозяйству - хочу дать себе время и силы на творчество. Огород и сад пусть будут для души и для поддержания физического здоровья. Не хочется свое здоровье в то хозяйство вкладывать ", - добавила она.

Первый в Украине туристический маршрут в рамках международной программы Greenways - "Зеленые пути" - презентовали на Полтавщине.

Над разработкой зеленого туристического маршрута уже несколько лет работают велоактивисты Полтавщины совместно с местными общинами. В рамках программы развития туризма и курортов на 2016-20 годы выдали карту с пометками основных направлений маршрута "Туристические пути Поворскля".

Общая длина туристической тропы - 85 км. Из них 58 км - основная линия маршрута, которая проходит от двух железнодорожных вокзалов Полтавы до поселка Опошня - организации гончарской культуры в регионе. Далее путь имеет три радиальные съезда - направления, которыми можно продолжить путешествие, или завершить маршрут и вернуться к автомобильной трассе.

Автор: Валерия Радзиевская
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