Людей без ковид-прививки перестали пускать в админздания

В Балтской объединенной территориальной общине граждан без прививки ограничили в правах. Фото: "Думская"

В Балтский объединенной территориальной общине в Одесской области жителей не принимают в административных зданиях без прививки против коронавируса или справки о выздоровлении.

С 1 августа непривитых жителей перестали пускать в помещение мэрии и старостинских округов, передает "Думская".

Граждане жалуются, что без документа не могут получить даже справку о составе семьи.

Ограничения утвердил протокол заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 6 июля. Соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета или исполкома нет.

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Комиссии по ТЭБ и ЧС при советах разных уровней являются совещательными органами. Их протокольные решения не являются нормативно-правовыми актами.

Министерство финансов назвало сумму, которую потратили за семь месяцев этого года на борьбу с коронавирусом. По оперативным данным, за семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.