Любовный гороскоп на неделю: астролог ошеломила прогнозом

Эта неделя способствует покою и целомудренной романтике. Фото: pixabay.com

В течение недели с 4 по 10 января не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Начинать сначала не стоит. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Назначать романтическое свидание не следует, - говорит Елена. - Не обещайте любимым уделить им на этой неделе больше внимания. Реальность не будет соответствовать вашим планам. Не начинайте интимных отношений. Испытаете разочарование. Эта неделя способствует покою и целомудренной романтике. Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам. В результате усилия сойдут на нет. На Рождество стоит признаваться в любви и устраивать помолвку. В вашем утешение будут нуждаться друзья. Не отвлекайтесь от чужих проблем, чтобы потом не остаться один на один со своими".

Овен

Не высказывайте материальных претензий партнерам. Эта тема легко перерастет в конфликт. Поговорите о чем-то приятное за ужином.

Телец

Опять обострятся устаревшие конфликты в вашем доме. Из небольшого спорного вопроса может разгореться непримиримый спор. Попробуйте избежать этого.

Близнецы

Любимых беспокоит снижение уровня вашей сексуальности. Следите за тем, чтобы работа не отнимала всю вашу энергию.

Рак

Будут доминировать родительские чувства. Большинство времени вы посвятите малышам. Можно подумать и о пополнении семьи. Удачный день.

Лев

Пребывание в плену романтических иллюзий сделает вас слепыми. Вы не будете видеть добродетелей своих партнеров. Начнете переоценивать посторонних людей.

Дева

Изменений к лучшему в отношениях не предвидится. Любимые не будут поддерживать ваших инициатив. Действуйте по своему усмотрению.

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Весы

Вспышка творческого вдохновения может отвлечь вас от общения с партнерами. Попробуйте объяснить им все. Не исчезайте просто так с их глаз.

Скорпион

Личные планы может прервать досадная неожиданность. Лучше не садитесь в этот день за руль. Будьте с любимыми на связи.

Стрелец

Любимые увлекутся общением с другими людьми. У вас могут появиться соперники. Избегайте этого. Попробуйте чем-то заинтересовать милых.

Козерог

Конфликт с супругом (супругой) спровоцирует посторонний человек. Не выступайте на стороне чужака против своих близких. Заступитесь за любимых.

Водолей

Любимые принесут немало хлопот. Большинство свободного времени вы будете заниматься решением их проблем.

Рыбы

Не заводите новых романтических знакомств. Вы не будете иметь серьезных намерений по дальнейшему их развитию. Давать людям ложные надежды не следует. Это будет обижать партнеров.

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