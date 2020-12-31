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четверг, 31 декабря 2020 16:32

Любовный гороскоп на 31 декабря: чья судьба этой ночью изменится к лучшему

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Любовный гороскоп на 31 декабря: чья судьба этой ночью изменится к лучшему
Больше времени проводите в кругу тех, кого любите. Фото: pixabay.com

31 декабря - особый день. Незабываемая встреча после захода солнца ждет Раков, Стрельцов и Весов. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это прекрасное время для знакомства, - говорит астрологиня. - Каждый имеет шанс встретить свою пару. Позвольте себе быть счастливыми. Больше времени проводите в кругу тех, кого любите. В Новогоднюю ночь будут происходить настоящие чудеса. Прислушайтесь, присматривайтесь, но доверяйте только своему сердцу. С тем, с кем проведет эту ночь, в следующем году будете иметь особенно близкие отношения. Время думать о браке. Судьба воздушных и водных знаков изменится к лучшему".

Овен

Влюбленные могут обижаться на прохладность партнеров. Взаимности ожидать не следует. Ведите себя спокойно. Со временем все образуется.

Телец

Вам не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор сгоряча. Сначала овладейте собой.

Близнецы

Вас будет беспокоить большое количество непродуктивного общения. Потерпите. Обрести покой и уют вы сможете только поздно вечером.

Рак

Вам трудно будет удовлетворить просьбу партнеров. Их планы будут постоянно меняться. Помогите любимым советом.

Лев

Не стоит начинать разговоров о причинах возникновения проблем в семье. Меньше их не станет. Наслаждайтесь дружелюбным непринужденным общением с родными.

Дева

Ярких приключений не ищите. Наступил период стабилизации существующих отношений. Позаботьтесь об уюте в доме.

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Весы

Учитывайте внешние обстоятельства. Случайная встреча со старыми знакомыми может круто изменить ваши планы.

Скорпион

На раздувайте противостояния в собственном доме. Сумейте уступать близким людям. Храните мирную атмосферу.

Стрелец

Интересуйтесь делами своих партнеров. Сумейте отстраниться от своих проблем. Не стоит жаловаться на жизнь.

Козерог

Судьба будет отводить от вас недобрых людей. Поэтому не печальтесь по поводу переноса личной встречи. Задумайтесь.

Водолей

Через записки или письма могут возникнуть досадные недоразумения с партнерами. Говорить с окружающими о личном не следует.

Рыбы

Не засиживайтесь дома в одиночестве. Проведите вечер в кругу приятных вам людей. Познакомьте любимых со своими друзьями.

2021-й будет годом белого металлического Быка по китайскому календарю. Астрологи уверяют, что празднование Нового года стоит продумать до деталей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
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