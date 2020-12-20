Любовный гороскоп на 20 декабря: кому воскресенье готовит особый сюрприз

20 декабря - удачный день, чтобы ходить на свидания и предлагать руку и сердце. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Львам, Скорпионам и Стрельцам воскресенье готовит особый сюрприз, - говорит астролог. - Вы будете любимыми и чувствовать знаки внимания от своих партнеров. Время получать подарки и собирать плоды. Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует пытаться реставрировать отношения. Скоро вернутся и проблемы. Цените людей, которые рядом в любой момент. Воздержитесь от иронических высказываний в адрес близких. Особенно в присутствии посторонних. Отношения могут быть испорчены надолго. Вы будете слишком волноваться из-за недоразумения с детьми. Освойте себя. Не драматизируют ситуацию. Выход будет найден неожиданно. Вечер приготовит для вас приятные неожиданности. Освободите его для интимного общения с милыми".
Овен
Множество срочных дел не оставят времени на личную жизнь. Любимым также не до свиданий. Чаще находите возможность позвонить им.
Телец
Создать надежный брак в ближайшее время не удастся. Эти дни будут способствовать разрыву отношений. Берегите мир в своем доме.
Близнецы
Придерживайтесь своих обещаний. Особенно если накануне выходных пообещали что-то детям. Не теряйте их доверие.
Рак
Продолжается кризисный период в отношениях. Не допускайте супружеской измены. Вы пожалеете об этом необдуманном поступке.
Лев
Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье.
Дева
Все проблемы между вами и партнерами могут возникнуть из-за упрямства. Каждый будет стоять на своем. Будьте более гибкими.
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Весы
Ожидать от окружающих сочувствия не стоит. Говорите им о своих сомнениях и проблемы. И тогда вы можете надеяться на помощь.
Скорпион
В воскресенье не следует спорить о чем-то. Не стесняйтесь проявлять инициативу. Помогите своему счастью найти дорогу к вам. Посетите сайт знакомств.
Стрелец
Используйте возможность объясниться с любимыми. Вспомните вместе лучшие моменты совместной жизни. Организуйте импровизированный романтический вечер.
Козерог
Уделите внимание завершению собственных дел. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа. Вскоре в вашей жизни начнется период любви.
Водолей
Не пора знакомить любимых с родственниками. Именно в этот день ваш выбор может не понравиться им. Уделите внимание старшим членам семьи.
Рыбы
Доброжелатели могут посеять зерно недоверия между вами и любимыми. Будьте правдивыми. Даже малая ложь может испортить ваши отношения с дорогими людьми.
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