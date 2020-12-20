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воскресенье, 20 декабря 2020 13:58

Любовный гороскоп на 20 декабря: кому воскресенье готовит особый сюрприз

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Любовный гороскоп на 20 декабря: кому воскресенье готовит особый сюрприз
Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует пытаться реставрировать отношения. Фото: pixabay.com

20 декабря - удачный день, чтобы ходить на свидания и предлагать руку и сердце. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Львам, Скорпионам и Стрельцам воскресенье готовит особый сюрприз, - говорит астролог. - Вы будете любимыми и чувствовать знаки внимания от своих партнеров. Время получать подарки и собирать плоды. Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует пытаться реставрировать отношения. Скоро вернутся и проблемы. Цените людей, которые рядом в любой момент. Воздержитесь от иронических высказываний в адрес близких. Особенно в присутствии посторонних. Отношения могут быть испорчены надолго. Вы будете слишком волноваться из-за недоразумения с детьми. Освойте себя. Не драматизируют ситуацию. Выход будет найден неожиданно. Вечер приготовит для вас приятные неожиданности. Освободите его для интимного общения с милыми".

Овен

Множество срочных дел не оставят времени на личную жизнь. Любимым также не до свиданий. Чаще находите возможность позвонить им.

Телец

Создать надежный брак в ближайшее время не удастся. Эти дни будут способствовать разрыву отношений. Берегите мир в своем доме.

Близнецы

Придерживайтесь своих обещаний. Особенно если накануне выходных пообещали что-то детям. Не теряйте их доверие.

Рак

Продолжается кризисный период в отношениях. Не допускайте супружеской измены. Вы пожалеете об этом необдуманном поступке.

Лев

Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье.

Дева

Все проблемы между вами и партнерами могут возникнуть из-за упрямства. Каждый будет стоять на своем. Будьте более гибкими.

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Весы

Ожидать от окружающих сочувствия не стоит. Говорите им о своих сомнениях и проблемы. И тогда вы можете надеяться на помощь.

Скорпион

В воскресенье не следует спорить о чем-то. Не стесняйтесь проявлять инициативу. Помогите своему счастью найти дорогу к вам. Посетите сайт знакомств.

Стрелец

Используйте возможность объясниться с любимыми. Вспомните вместе лучшие моменты совместной жизни. Организуйте импровизированный романтический вечер.

Козерог

Уделите внимание завершению собственных дел. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа. Вскоре в вашей жизни начнется период любви.

Водолей

Не пора знакомить любимых с родственниками. Именно в этот день ваш выбор может не понравиться им. Уделите внимание старшим членам семьи.

Рыбы

Доброжелатели могут посеять зерно недоверия между вами и любимыми. Будьте правдивыми. Даже малая ложь может испортить ваши отношения с дорогими людьми.

Астролог рассказала, что стоит и чего нельзя дарить на Новый год.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
декабря

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