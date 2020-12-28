Ляшко спрогнозировал сроки возвращения к привычной жизни после пандемии

С апреля 2021-го можем рассчитывать на возвращение к привычной жизни. Фото: pixabay

В Украину нормальный привычный образ жизни начнет возвращаться весной 2021 года.

Однако некоторые меры безопасности от коронавируса останутся, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Україна 24".

Он утверждает, что это возвращение начнется с апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Найден способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19 - главный санитарный врач

"Мы не избавимся полностью противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

По его словам, с тех пор, когда обнаружили коронавирус, то в нем уже произошло около 12 тыс. мутаций. Санврач в которий раз призвал украинцев делать прививки от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией коронавируса не началась вспышка другой инфекционной болезни.

Наихудший этап пандемии ждет мир после праздников. "Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год", - сказал глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи, сообщают американские СМИ.