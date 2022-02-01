Ляшко спрогнозировал, когда Украина преодолеет пандемию Covid-19

Фото: armyinform.com.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что Украина сможет одолеть пандемию Covid-19 уже в этом году.

Об этом Ляшко сообщил в эфире "Свобода слова" на ICTV, информирует Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не в этом году: в ВОЗ пересмотрели сроки окончания пандемии Covid-19

"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершится пандемия", - сказал министр.

Он добавил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с Covid-19.

Ляшко также призвал украинцев вакцинироваться бустерной дозой. "Вакцина есть на выбор. Она доступна. Лучший период для этого от 6 до 9 месяцев. Однако можно сделать и после 9 месяцев. Вакцинация бустеной дозой поднимает уровень защиты, в частности, против штамма Omicron", отметил Ляшко.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается примерно с середины до конца февраля. 24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".