Ляшко рассказал, когда ждать новую волну эпидемии коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Фото: pexels.com

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал 15 мая, передает РБК.

"Подъем заболеваемости совпадает по времени с сезоном гриппа. В Украине так складывается, что в октябре-ноябре идет первый рост, февраль-март - второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", - сказал Ляшко.

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Также он отметил, что новая волна коронавируса может начаться и раньше, если будут активно распространяться новые мутации коронавируса.

За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 лица выздоровели. Госпитализировали в сутки 2197 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в. Киеве - 544, Харьковской - 630, Днепропетровской - 518, Донецкой - 480 и Львовской - 432 областях. Среди новых заболевших - 347 детей и 233 медработника.