Ляшко рассказал, как чувствуют себя медики после вакцинации

В Украине началась вакцинация от коронавируса. Фото: АР

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко позвонил врачам, которых вакцинировали первыми в Украине.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, вакцинировались первыми ... Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу", - написал чиновник в Фейсбук.

Он общался с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенко, врачом мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачом из Чернигова Игорем Кузиным.

По словам Ляшко сейчас начата вакцинация в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Дозу вакцины первым получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в Черкасской областной больнице. Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield. В городе подготовили 120 временных пунктов Covid-вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации. Их создали, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации.