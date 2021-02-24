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среда, 24 февраля 2021 23:37

Ляшко рассказал, как чувствуют себя медики после вакцинации

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Ляшко рассказал, как чувствуют себя медики после вакцинации
В Украине началась вакцинация от коронавируса. Фото: АР

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко позвонил врачам, которых вакцинировали первыми в Украине.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, вакцинировались первыми ... Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу", - написал чиновник в Фейсбук.

Он общался с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенко, врачом мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачом из Чернигова Игорем Кузиным.

По словам Ляшко сейчас начата вакцинация в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса.

Дозу вакцины первым получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в Черкасской областной больнице.

Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield. В городе подготовили 120 временных пунктов Covid-вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации. Их создали, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации.

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