Ляшко рассказал, что делать в случае симптомов Covid-19 после вакцинации

Вакцинироваться от коронавируса могут те, кто уже переболел. Фото: Укринформ

Пациентам, у которых после вакцинации появились симптомы коронавируса, следует сделать ПЦР-тест. Так нужно делать даже после двух прививок.

"У большинства людей, инфицированных Covid-19, иммунная реакция появляется в течение нескольких первых недель после инфицирования. До сих пор продолжаются исследования, которые призваны определить насколько сильную защиту вследствие перенесенной болезни и как долго он продолжается. Также, параллельно изучается и вопрос, зависит сила и продолжительность иммунного ответа от типа инфекции, в частности от того, как она протекает – без симптомов, в легкой или тяжелой форме", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

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По словам главного санврача, переболевшие коронавирусом люди могут также делать прививку, противопоказаний в этом случае нет.

Он также напомнил, что Минздрав разрешает делать прививки переболевшим ранее, чем через полгода после выздоровления, однако при условии, что уже вакцинировались приоритетные группы и остались дозы препаратов.

Напомним, что Ляшко заразился коронавирусом уже после того, как получил прививку. Он объяснил это тем, что первая доза дает эффективность защиты 76% на 22-90 день после укола.