Ляшко пообещал желающим бесплатную вакцинацию

Ляшко рассказал, как в Украине будет проходить вакцинация. Фото: pexels.com

Прививку от Covid-19 за государственные средства смогут получить все желающие.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал в Чернигове заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке правительство разработало план вакцинации, который предоставляет приоритет группе риска и работникам критических для государства структур.

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Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать. Ни один из иммунобиологических препаратов от Covid-19 не проходил клинические испытания на несовершеннолетних.

Продажа вакцин в Украине может начаться не ранее второго полугодия 2021 года.

В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш вакцины CoviShield от коронавируса производства Serum Institute India. Об этом говорится в заявлении посольства Индии в Украине в Facebook.