Ляшко объяснил, почему магазинам на самом деле запретили продавать одежду и игрушки

Бизнес попросил ограничить супермаркеты. Фото: UBR

Запрет на продажу отдельных товаров в супермаркетах во время жесткого карантина является просьбой бизнеса.

Он в интересах предпринимателей, специализирующихся на торговле такими товарами, сказал в интервью lb.ua главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Представители Минздрава провели много встреч с представителями бизнеса.

"Я сейчас скажу такую ​​тайную вещь. Эти ограничения - просьба бизнеса", - сказал Ляшко.

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Обратились представители бизнеса, которые продают исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус через носки передается", - добавил Ляшко.

Усиленный карантин, который действует в Украине, должен предупредить возможную новую волну заболеваний после праздников. О дальнейшей судьбе карантина и потенциальное продолжение жестких ограничений после 24 января.