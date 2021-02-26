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пятница, 26 февраля 2021 22:01

Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации

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Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации
Побочные эффекты встречаются в 5-7% случаев. Фото: pexels.com

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, какие побочные эффекты наблюдаются после вакцинации от Covid-19.

Может возникнуть покраснение в месте укола, небольшое повышение температуры и появление папул в месте инъекции, заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных. Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине их пока нет", - добавил Ляшко.

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Побочные эффекты после иммунизации не всегда возникают вследствие иммунизации. Но если они возникли, надо обращаться к семейному врачу.

Пока в Украине зафиксировали 7 случаев побочных эффектов.

В мире 100 государств начали вакцинировать людей от коронавируса. Всего ввели более 225 млн доз вакцины. Ежедневно вводят примерно 6,07 млн доз препарата. С такими скоростями иммунизации надо примерно 5,1 лет, чтобы ввести 2 дозы вакцины 75% населения мира.

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