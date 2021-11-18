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четверг, 18 ноября 2021 18:20

Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела

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Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Не стоит искать справедливости в суде, потому что конкуренты будут на шаг впереди. Фото: pixabay.com

19 ноября произойдет Лунное затмение. С завтрашнего дня начнется последний в этом году сезон затмений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В пятницу в 11:02 по киевскому времени будет частичное лунное затмение, - говорит астролог. – Войдем в коридор затмений, который закончится полным солнечным затмением 4 декабря. Это время ошибок. Люди будут опрометчивыми и скорыми на расправу. Хорошо анализируйте, если хотите что-нибудь купить или продать. Не стоит выставлять на продажу недвижимость, покупать новую технику и авто, отправляться в дальнюю командировку".

Во время затмений астролог советует отложить новоселье, женитьбу, поиск новой работы или жилья в аренду, оформление разрешений и документов.

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"Не стоит искать справедливости в суде, потому что конкуренты будут на шаг впереди, – говорит Максимова. – Отложите празднование юбилеев, оформление наследства, переоформление земли и выезд за границу. Те, кто в это время отправится на заработки, скоро будет вынужден вернуться домой. В такой период лучше всего погрузиться в медитации, поиски себя и своего призвания. Легко будет похудеть и бросить курить".

2022 год тоже не будет перегружен затмениями. Будем иметь по 2 солнечных и лунных.

"Первый сезон затмений будет длится с 30 апреля по 16 мая, второй – с 25 октября по 8 ноября. В это время нельзя заниматься изменениями во внешности, стоит остерегаться аварий. Не следует садиться за руль, когда устали или начинать ремонт водопровода и замену сантехники. Не дразните животных, их агрессивность возрастет", – рассказывает астролог.

Астрологи отмечают, что особенность этого лунного затмения в том, что оно произойдет на оси Телец – Скорпион. В последующие два года на этой оси произойдет еще семь затмений.

Автор: Gazeta.ua
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