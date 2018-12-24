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понедельник, 24 декабря 2018 09:29

Лукерия, Киприан и Фараон - как называли своих детей киевляне

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Лукерия, Киприан и Фараон - как называли своих детей киевляне

Главное территориальное управление юстиции в Киеве назвало самые распространенные имена для новорожденных 2018 года. Так, девочек в городе чаще всего называли София, Злата, Мария, Милана. Самые распространенные имена среди мальчиков: Максим, Артем, Александр, Дмитрий.

Также перечисляются редко употребляемые имена, зарегистрированные в уходящем году. Женские: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, Веста. Мужские: Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самийло, Тадей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Киприан, Оскар, Еремия, Фараон, Михва.

"Нередко родители хотят, чтобы их ребенок был особенный, не такой как все, - говорится в сообщении управления. - Обычно индивидуальность малышей родители подчеркивают выбором необычного имени. Причем редкие имена заметно идут волнами из года в год. В какой-то период на детских площадках были одни Миланы, Камилы, Марки и Луки. Но будут ли такие имена актуальными, когда дети повзрослеют? Иногда нестандартные имена присваиваются ребенку в связи с национальными традициями их родителей".

В соответствии с законодательством заявления о перемене имени принимаются только в отношении граждан Украины. Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и имя по согласию родителей или с согласия попечителя. Физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и имя.

Заявления об изменении имени принимаются отделом ДРАЦС по месту жительства ребенка, в трехмесячный срок со дня его подачи. При наличии уважительной причины этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца. Ограничений по количеству изменений имени не предусмотрено. При первой смене имени справляются государственная пошлина в размере 5,10 грн. Все повторные смены имени - 51 грн.

Изменить можно только имя и фамилию! Изменение отчества возможно только в случае изменения отцом ребенка своего собственного имени.

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