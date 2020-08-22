Лукашенко впервые за 25 лет привел войска в полную боевую готовность

Лукашенко: Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ. Фото: reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приводит основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезных движений" НАТО у границы. Об этом он сказал на совещании с руководством силового блока в Гродно, информирует БЕЛТА.

Впервые за 25 лет в Булоруси приводят войска в полную боевую готовность и перебрасывают их на западное направление.

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко.

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По словам диктатора, вместо того, чтобы заниматься экономикой и неотложными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Однако, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - выразил обеспокоенность Лукашенко.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что новый глава государства введет в Беларуси внешние силы. Мол, может обратиться в НАТО, и блок введет войска в страну.