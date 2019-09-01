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воскресенье, 01 сентября 2019 13:10

Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление

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Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Луценко поговорил с Рябошапкой. Фото: 112

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка получил наставления от бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Видео разговора обнародовала в Facebook прессекретар Луценко Лариса Сарган.

"Когда я первый день был назначен министром внутренних дел, мне позвонил один коллега из Беларуси и сказал: "Запомни: с каждым днем ​​будет хуже". Я ему не поверил. Я был уверен, что руководитель правоохранительной структуры, который делает много, по-любому делает много для своей страны, будет успешным", - сказал Луценко Рябошапци и журналистам перед голосованием за его назначение.

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"Будет только хуже", - сказал Луценко лично Рябошапке.

Последний день работы Юрия Луценко отметился громким скандалом. Оказалось, что уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревают в причастности к делу "диктаторских законов 16 января" - закрыто.

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