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пятница, 04 декабря 2020 08:09

Локдаун в Украине: назвали условие для усиления карантина

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Локдаун в Украине: назвали условие для усиления карантина
Жесткий локдаун в Украине нужно вводить при заполненности коек для пациентов с коронавируса на 70-75%. Сейчас заполняемость - 50%. Фото: 24tv.ua

Жесткий локдаун в Украине нужно вводить при заполненности коек для пациентов с коронавирусом на 70-75%.

Такое мнение озвучил врач, президент ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Все-таки количество коек от трех тысяч заведений 242 было в начале. На сегодняшний день более 600 заведений, 61 тысяча 674 кровати. То есть, в принципе, многое делается. Аппаратов ИВЛ, я, как президент Ассоциации, ежегодно собираю отчет со службы, то в начале года у нас было 3600 аппаратов ИВЛ, сегодня их уже около 5000. Задействовано из них меньше 700 ", - отметил он.

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Кислородных коек было в разы меньше-8 тыс. на август, сейчас их 31 тыс.

"Я не политик и не прогнозист. Я могу говорить о том, что мне кажется. Вводить жесткий локдаун следует в том случае, когда количество коек будет заполнено на 70-75%. Это мое личное мнение. Когда мы подходим к порогу 75%, мне кажется, уже следует жесткие меры со стороны правительства принимать. А сейчас заполняемость 50%", - резюмировал эксперт.

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин. Такое мнение озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дата
04
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