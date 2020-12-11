Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

Локдаун могут ввести раньше. Фото: zik.ua

Карантин в Украине могут усилить до 8 января 2021 года.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах. Никто не будет ждать 8 января", - заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Право на власть".

Он пояснил, что в настоящее время медицинская система Украины может справляться с нагрузкой даже 30 тысяч больных в сутки.

По мнению Радуцкого, на новогодние праздники будет рост заболеваемости и от этого никуда не деться.

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Ранее политик сказал, что эффект от карантина выходного дня был бы больше, если бы во время него останавливали работу общественного транспорта.