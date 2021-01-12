Локдаун могут продолжить

На количество инфицированных повлияют новогодние праздники. Фото: pixabay.com

Карантин в Украине необходимо продолжить и после января.

Для этого есть все основания, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "24 канала".

По его словам, продлить карантин надо по нескольким причинам. Во-первых, прошли новогодние праздники, которые сопровождались массовым празднованием. Во-вторых, люди ездили к родственникам, много перемещались.

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Он считает, что это повлияет на количество инфицированных коронавирусом. К тому же, в январе увеличивается количество больных гриппом, а он передается и имеет такие же осложнения, как коронавирус.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - сказал Степанов.

С 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Запрещена работа общепита, торговых центров, кинотеатров и фитнес-клубов.