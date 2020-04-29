Ливни и жара: май удивит капризами погоды

Gazeta.ua Погода в мае: ливни и настоящее лето прогнозируют в последний месяц весны

Последний месяц весны начнется дождем с грозами. Он распространится на всю территорию Украины из западных областей - Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской области.

Продлится такая погода до 4 мая.

"В начале мая территории Украины будут перемещаться атмосферные фронты. Именно они принесут дожди с грозами и швейную мастерскую ветром. Порывистые ветры будут кратковременными, - говорит Gazeta.ua заведующfая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Средняя за сутки температура воздуха будет выше 15 градусов. А максимальная днем ​​будет достигать от 16 до 20, а местами даже 25 градусов тепла. Но не исключены заморозки.

"Май очень капризный месяц. Поэтому украинцам стоит следить за погодой. Синоптики дают более точный прогноз по 2-5 дней. В общем май будет теплым. Даже уже сейчас мы наблюдаем летние дни", - добавляет климатолог.

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Во многих регионах Украины 30 апреля ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди. Местами температура воздуха достигнет 25 градусов.