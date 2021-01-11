Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади

Фото: julia.demchuck

Житло у Канаді здається порожнім. Квартири/будинки/таунхаузи пусті. Дивани, ліжка, подушки і інші меблі треба купити самому. Зі всього ринку лиш 2% здається вже з меблями і це буде значно дорожче житло. Про це розповідає львів'янка Юлія Демчук, яка мешкає у Ванкувері в Канаді.

"Більше житла здається через ріелторські агенства. Але тут це нормально працює, а не як в Україні. Ріелтор сам показує квартири, економлячи таким чином годину власника, і ці послуги оплачує не орендар, а власник. У великих містах ви, швидше всього, ніколи власника і не побачите, всією комунікацією і вирішуванням проблем буде займатись ті саме ріелторське агенство. Я вже 2 роки живу в свої квартирі і поняття не маю кому вона належить. Може комусь з Гонк Конга. А може комусь з сусіднього Річмонда", - додає Юлія.

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Ще одна особливість-тут не орендар обирає житло, а житло обирає орендаря. Після огляду ви подаєте заявку і агенство / власник вже вибирає чи готові вони вам здавати свою нерухомість. Основні критерії відбору: кредитна історія, наявність роботи, рекомендація з попереднього місця проживання. ⠀

"У багатьох квартирах є пральна машина і сушка. Може бути сушка і пралка на поверх чи в підвальному приміщенні. А ще мені подобається безпека у багатоповерхівках. Ми живемо на 26 поверсі. У кожного є своя картка для ліфту. Ліфт зупиняється виключно на нашому поверсі. Ні вище ні нижче по нашій картці ми не заїдемо. А ще тут чисто. У нас на поверсі лежить ковролін, який дуже ретельно пилососять. Ніде у Львові такого не бачила"" - додає.

Українець Богдан Юрін два роки мешкає в місті Монктон провінції Ньюбрансуік. Торік придбав у кредит будинок площею 200 м.кв Аби отримати кредит на житло достатньо працювати в країні і сплачувати податки.