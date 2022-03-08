Лица войны: британская The Times сделала фоторепортаж из харьковских больниц

Британское издание The Times сделало фоторепортаж из больниц украинского Харькова. В материале показали "лица войны" - журналисты сфотографировали раненых, которые пострадали во время нападений и бомбардировки Харькова войсками РФ. Среди украинцев. попавших на страницы всемирно известной газеты - женщины и дети.

Это Харьков глазами военного корреспондента The Times Энтони Ллойда и фотографа Джека Хилла.

"В больницах Харькова лица войны лепят из летающего стекла и горящего шрапнеля. Женщины "украшены" швами, кожа окрашена синяками и зеленым дезинфицирующим средством. Раненые дети смотрят со своих кроватей, вялые от боли и травм. Некоторые плачут от шока", - написали материале.

Фото: spravdi.gov.ua

"Артиллерийский огонь и грохот реактивных самолетов над головой гремят в окна палат, так что страх следует за ними, даже когда их ранения лечат изнуренные медицинские работники, работающие подряд", - написали в публикации.

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Сейчас тема войны в Украине продолжает быть на страницах всемирно известных газет. В The Times регулярно выходят фоторепортажи с горячих точек Украины – разрушенные города, здания и люди, которые прощаются со своими жилищами.

Российский писатель Борис Акунин заявил в разговоре с российским телеведущим Юрием Дудем, что слова "Россия" и "русский" стали за время нападения на Украину – ругательными в мире. По мнению автора романов, такого негативного отношения к России не было даже во времена "холодной войны".