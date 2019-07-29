"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах

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Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла на войне за Украину, как и бойцы, которые защищают страну на Донбассе.

Виктор Гандзюк вспомнил моменты трагического дня, пишет ВВС-Украина.

"Было замечательное летнее утро, пришел на работу, готовился к сложной операции. Вдруг звонок от коллег - очень коротко мне сказали: "Ожог, до 40% тела, очевидно кислотой, состояние очень тяжелое". Дальше - страх за жизнь Кати, ведь серная кислота вызывает распад эритроцитов крови и человек может умереть в первые сутки - от почечной недостаточности или от шока. Застал ее в очень тяжелом состоянии. Она была вся забинтована, сильный отек лица, очень страдала от боли. На следующий день транспортировали самолетом ДСНС в Киев", - рассказал мужчина.

Следующие три месяца, как признался отец, были страшными для Кати.

"Она была в горизонтальном положении на твердой кровати, смотрела в потолок. Температура в комнате по инструкции должна быть 37 градусов - то есть, все время было очень жарко. Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, ведь высекалась часть кожи и ее пересаживали на рану, откуда вырезали мертвую ткань. На момент смерти поверхность ран у нее достигала 80% тела ", - рассказал Виктор Гандзюк.

У девушки была невыносимая боль, наркоз во время перевязок, лихорадки с высокой температурой.

"Ей нельзя было двигаться. Когда брали кожу с одной конечности, то ее фиксировали - было такое, что в течение нескольких недель Катя лежала распятая и привязана к специальным подставкам. Не могла ни почесаться, ни взять телефон", - рассказал мужчина.

Екатерина только несколько раз за три месяца сидела.

"Мечтала стать на ноги и пройтись, очень хотела выйти на улицу. К сожалению, этого не произошло. Она всегда спрашивала: "Папа, я выживу?" Говорил: "Да".

Виктор Гандзюк перечислил, с какими бы травмами пришлось мучиться дочери, если бы она осталась жива.

"Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда не было бы волос. Я не сказал ей этого. У нее не работала левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее сформировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы. Она никогда не смогла бы ходить без чулок или в одежде с короткими рукавами, не могла бы обнажить шею. А это молодая красивая женщина ".

В последние дни у Катерины перестал закрываться левый глаз из-за рубцов.

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"Как врач я видел все это, и видел результаты исследования ее тела после смерти - могу сказать, что Катя вела себя героически. При всех этих ранах и внутренних изменениях в организме она еще пыталась держаться, просила кому-то позвонить, интересовалась политикой. До последнего хотела выжить. Но травмы были несовместимы с жизнью", - сказал отец активистки.

31 июля 2018 в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на законченное умышленное убийство. В начале июня организатор и четыре исполнителя убийства признали свою вину и согласились на сделку со следствием. 6 июня суд утвердил это соглашение. Непосредственный исполнитель по версии следствия - Никита Грабчук, соучастники - Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Сергея Торбин обвинение считает подстрекателем. Их осудили на сроки от 3 до 6,5 лет тюрьмы. Наибольшие сроки получили Торбин и Грабчук, остальные - 3-4 года заключения.