 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 288
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2268
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 549
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5094
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5635
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1080
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3573
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
4
17
17
11
7
&quot;Лежала распятая и привязанная&quot;: отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
&quot;Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего&quot; - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
Видео
Все видео
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5103
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 981
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2592
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 1080
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 15:18

"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
4

  Комментировать

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Михайлович часто приходит на могилу дочери
Фото: bbc.com
Последние месяцы перед смертью они много общались с дочка, из-за чего потеря стала еще тяжелее
У девушки была невыносимая боль, наркоз во время перевязок, лихорадки с высокой температурой
Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла на войне за Украину, как и бойцы, которые защищают страну на Донбассе

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла на войне за Украину, как и бойцы, которые защищают страну на Донбассе.

Виктор Гандзюк вспомнил моменты трагического дня, пишет ВВС-Украина.

"Было замечательное летнее утро, пришел на работу, готовился к сложной операции. Вдруг звонок от коллег - очень коротко мне сказали: "Ожог, до 40% тела, очевидно кислотой, состояние очень тяжелое". Дальше - страх за жизнь Кати, ведь серная кислота вызывает распад эритроцитов крови и человек может умереть в первые сутки - от почечной недостаточности или от шока. Застал ее в очень тяжелом состоянии. Она была вся забинтована, сильный отек лица, очень страдала от боли. На следующий день транспортировали самолетом ДСНС в Киев", - рассказал мужчина.

Следующие три месяца, как признался отец, были страшными для Кати.

"Она была в горизонтальном положении на твердой кровати, смотрела в потолок. Температура в комнате по инструкции должна быть 37 градусов - то есть, все время было очень жарко. Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, ведь высекалась часть кожи и ее пересаживали на рану, откуда вырезали мертвую ткань. На момент смерти поверхность ран у нее достигала 80% тела ", - рассказал Виктор Гандзюк.

У девушки была невыносимая боль, наркоз во время перевязок, лихорадки с высокой температурой.

"Ей нельзя было двигаться. Когда брали кожу с одной конечности, то ее фиксировали - было такое, что в течение нескольких недель Катя лежала распятая и привязана к специальным подставкам. Не могла ни почесаться, ни взять телефон", - рассказал мужчина.

Екатерина только несколько раз за три месяца сидела.

"Мечтала стать на ноги и пройтись, очень хотела выйти на улицу. К сожалению, этого не произошло. Она всегда спрашивала: "Папа, я выживу?" Говорил: "Да".

Виктор Гандзюк перечислил, с какими бы травмами пришлось мучиться дочери, если бы она осталась жива.

"Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда не было бы волос. Я не сказал ей этого. У нее не работала левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее сформировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы. Она никогда не смогла бы ходить без чулок или в одежде с короткими рукавами, не могла бы обнажить шею. А это молодая красивая женщина ".

В последние дни у Катерины перестал закрываться левый глаз из-за рубцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче

"Как врач я видел все это, и видел результаты исследования ее тела после смерти - могу сказать, что Катя вела себя героически. При всех этих ранах и внутренних изменениях в организме она еще пыталась держаться, просила кому-то позвонить, интересовалась политикой. До последнего хотела выжить. Но травмы были несовместимы с жизнью", - сказал отец активистки.

31 июля 2018 в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на законченное умышленное убийство.

В начале июня организатор и четыре исполнителя убийства признали свою вину и согласились на сделку со следствием. 6 июня суд утвердил это соглашение. Непосредственный исполнитель по версии следствия - Никита Грабчук, соучастники - Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Сергея Торбин обвинение считает подстрекателем. Их осудили на сроки от 3 до 6,5 лет тюрьмы. Наибольшие сроки получили Торбин и Грабчук, остальные - 3-4 года заключения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 69050
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 58314
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 51507
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 50263
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 48781
Общество
Мгновенная связь с полицией: в Киеве появились кнопки помощи
Мгновенная связь с полицией: в Киеве появились кнопки помощи Просмотров: 90
Бизнесмен собирается открыть два новых телеканала
Бизнесмен собирается открыть два новых телеканала Просмотров: 666
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Просмотров: 720
Российские попы взялись за обмен пленными
Российские попы взялись за обмен пленными Просмотров: 369
"Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче
"Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 42433
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua