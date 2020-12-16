Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год

С 21 декабря 2020 года наступят принципиально новые времена. Фото: pixabay.com

2021 года начнем понимать, что от нас зависит судьба государства, а не от руководства любого уровня. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не рассчитывайте на президента и остальных политиков, - говорит астролог. - Меняйте все вокруг себя и заметите, как изменится Украины. Важно определиться: кто мы, чьих родителей дети, что делаем на этой земле. Закладывается стратегия развития государства на 30 лет вперед. Не полагайтесь на кого-то. Главное, чтобы каждый добросовестно выполнял свою работу".

По словам астролога, уже с 21 декабря наступят принципиально новые времена.

"Продолжается период руины. Во власти многое изменится. Чтобы это не растянулось на 30 лет, вспомните, как самоуправление нас спасло в казацкие времена, а также 2014 года, когда каждый на своем месте делал все, что мог, и мы помогли своей армии устоять перед врагом. Не ждите, пока позволят что-то менять. Не запрещено - значит можно", - говорит Максимова.

Общины в городах и селах должны взять на себя ответственность за будущее страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей

"С крутого пике вырулим благодаря неравнодушным украинцам. Напряжение в государстве и на границах возрастет еще накануне Нового года - от 20 декабря и продлится до конца весны. Последние дни декабря 2020-го и первые дни января 2021 года - время активного социального протеста. Причин для этого достаточно. Протесты будут вспыхивать от 6 до 10 февраля, с 22 февраля по 5 марта, с 29 мая по 12 июня, с 19 июля по 2 августа", - говорит астролог.

По ее словам, летом будем выходить на площадь дважды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какое будущее ждет украинцев 2021 года - астролог поразила прогнозом

"Будут бурлить страсти вокруг деятельности правоохранительных органов и судов, будет много недовольных среди тех, кто выбрал действующую власть, - рассказывает Елена. - Народ выйдет победителем из всех этих беспорядков. Нас не подавят и молчать не заставят. Накипело много злости, появилось больше оптимизма и вдохновения, чтобы иметь результат, который нас удовлетворит".

Астролог рассказала, какое будущее ждет Тельцов 2021 года. Этот прогноз следует знать всем, кто родился с 21 апреля по 20 мая.