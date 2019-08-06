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вторник, 06 августа 2019 07:22

Лето возвращается: где уже сегодня будет жара

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Лето возвращается: где уже сегодня будет жара
С 6 августа в Украине постепенно будет возвращаться тепло. Фото - ТСН

Из вторника, 6 августа, в Украину постепенно будет возвращаться тепло. Воздух начнет прогреваться, ожидается +20 +27 градусов. Лишь на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса.

С середины недели ожидается +30 градусов, говорит синоптик Наталья Диденко.

"Кто замерз на прошлой неделе и особенно горько плакал из-за низкой температуры воздуха - вытрите слезы и улыбнитесь. К нам идет потепление", - говорит синоптик.

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Дожди вероятные на Западе Украины и Луганской области. В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода - +23 +25 градусов.

Со второй половины августа жары ждать не стоит. К концу лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, пройдет дожди.

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Дата
06
августа

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