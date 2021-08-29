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понедельник, 30 августа 2021 05:00

Лето прощается: астролог удивила прогнозом на 30-31 августа

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Лето прощается: астролог удивила прогнозом на 30-31 августа
Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений. Фото: pixabay.com

30-31 августа проживите экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от желания что-либо понравиться кому-то, - говорит астролог. - Свою судьбу вы встретите позже. Трудно будет выполнить все финансовые обязательства. Проблемы могут возникнуть из-за необязательности партнеров. Будет ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений. В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку. Лето попрощается с нами по-особенному. Исполнятся желанья Львов и Рыб, победителями себя почувствуют Козероги и Водолеи. Счастье вернется в жизни Раков, Весов и Скорпионов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете быстро уставать от телефонных звонков. На отдых поезжайте в лес.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Откроются новые возможности. Не медлите и беритесь за дела в понедельник утром. Есть шанс повысить заработки и заявить о себе начальству. Будете довольны результатом своего труда.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Перед вами будут ставить слишком много задач. Для решения придется прислушаться к экспертам и перенимать опыт старших коллег.

Рак (22 июня - 22 июля)

Это лучшее время для флирта и свиданий. Организм отреагирует на изменение погоды. Могут обостриться мигрени, появиться головокружение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Больше внимания уделите любимым. В среду стоит посетить салон красоты. Новые прическа и маникюр поднимут настроение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хороший вкус вас не подведет. Достаточно принимать решения за любимых. Могут напомнить о себе энтеровирус и ветрянка. Мойте руки перед едой. Откажитесь от перекусов на улице.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Берите инициативу в свои руки и боритесь за свое будущее. Конкуренты будут слабыми. Вы можете достичь желаемого результата без особых усилий.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Во вторник почувствуете, что дела идут вверх. Не бойтесь вести коллег за собой. Вы лучше других знаете, как и где можно заработать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не пора расслабляться. Обстоятельства заставят изменить планы. Некоторым придется прервать отпуск. Изменение работы не пойдет на пользу вашему кошельку.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сходите на родительское собрание. Не перекладывайте уход за детьми на родственников. Во время отдыха на море или озере не заплывайте далеко от берега. Участятся судороги.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Следите за изменениями на работе. Кому-то предложат новую должность. Кого-то ждут интересные командировки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не бросайте успешной работы, не ссорьтесь с друзьями. Больше всего успеет тот, кто сейчас подождет. Всему свое время.

В начале осени все вокруг будет раздражать и выводить из себя. Ниоткуда появляться преграды. Астролог рассказала, кого ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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