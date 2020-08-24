Лето не закончилось - как украинцы отдыхают на Федотовой косе

В Украине продолжается пора летних отпусков. За неделю до сентября, люди продолжают массово ехать на побережья Черного и Азовского морей.

Одно из самых популярных направлений - Федотова коса, недалеко от поселка Кирилловка на Запорожье. Отдыхающих привлекают относительно невысокая стоимость проживания и питания, чистота пляжей. Их, как правило, убирают работники баз и отелей, расположенных на первой линии.

Gazeta.ua предлагает просмотреть яркие фотографии с отдыха украинцев на Федотовой косе:

Фото: Gazeta.ua

Федотову косу часто выбирают для семейного отдыха. Современный номер на 3-4 человек с удобствами, телевизором, холодильником и кондиционером - обойдется в среднем в 1,2 тыс грн в сутки. Дешевле номера или домики без удобств и нового ремонта - можно арендовать на территориях баз отдыха.

Готовую еду на базы и гостиницы несколько раз в день привозят машинами. Можно выбирать блюда. Завтрак в прибрежном кафе обойдется в 60-70 грн. Столько же будет стоить и обед. Однако пища не очень вкусная, говорят туристы. Советуют по возможности готовить ее самостоятельно.

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Порция шашлыка обойдется в 110 - 140 грн. Есть возможность приобрести мясо для самостоятельного приготовления. За килограмм маринованного шашлыка по-кавказски - просят 140 грн. Дополнительно нужно будет приобрести дрова или уголь - по 50-60 грн. Мангалы большинство баз и отелей предоставляют бесплатно.

Много вяленой и сушеной рыбы продается поштучно. Сушеный судак обойдется в 130 грн, сарган стоить в районе 120 грн. Креветки лучше покупать не на пляжах, а на вес. Килограмм стоит 180 грн.

Развлечения - традиционные для большинства морских курортов Украины. Катание на "банане" обойдется в 100 грн для взрослых и в 80 грн - для детей. Получасовая морская прогулка на корабле стоит 70 грн. Шезлонги можно брать в аренду за 40 грн в день. Часть отелей - дают их своим посетителям бесплатно.

На Черном море - одно из самых популярных мест для семейного отдыха - село Грибовка Овидиопольского района Одесской области. Оно в 35 км от областного центра. Здесь широкий пляж и относительно тихо, ведь нет больших ночных клубов и дискотек.