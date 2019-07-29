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понедельник, 29 июля 2019 08:39

Летняя жара вернулась. Будет тепло, но терпимо

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Летняя жара вернулась. Будет тепло, но терпимо
В ближайшие три дня Украину накроют дожди и ливни. Фото - acc.cv.ua

В понедельник, 29 июля, в Украине сохранится жаркая погода. Температура воздуха в среднем составит + 29 + 31 днем.

Но в ряде областей возможны осадки, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ливни ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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30 июля дожди накроют большую часть страны. Без осадков будет только в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

31 июля в Украине немного похолодает. Температура воздуха ночью составит в среднем + 14 + 16 градусов, днем ​​+24 + 26. На западе страны прогнозируются ливни.

Со второй половины августа жары ждать не стоит. До конца лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, будут идти дожди.

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Дата
29
июля

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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