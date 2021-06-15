Летняя жара будет чередоваться с дождями и градом

Завтра в большинстве областей Украины ожидается жара, температура воздуха будет держаться в пределах +22...27°С.

Свежее будет на Западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Там прогнозируют +20...23°С.

"На дожди, грозы и всевозможные другие сезонные проявления веселой летней атмосферы 16 июня стоит рассчитывать практически всем. Где-то периодически будет дождливо, а где-то накроет сильным грозовым ливнем со шквалом и градом. Кто не верит, что временами у соседей льет, гремит и рвет шквалом, а в своем дворе - ясно и солнечно, читайте регулярно отчеты ГСЧС", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Карпатах уже не будет снега, однако в горах ожидается +8...14°С, на высокогорье, конечно, холоднее - до +5...11°С.

Дождь с грозами завтра ожидаются и в столице. Киев постепенно погружается в летнюю жару. 16 июня ожидается до +25...26°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.