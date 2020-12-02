Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем

По данным пограничников, задержанные неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию. Фото: pixabay

Группу контрабандистов обнаружили украинские пограничники.

Злоумышленники с помощью дельтаплана переправляли табачные изделия в Румынию, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Подозреваемых поймали после приземления у села Ильница Иршавского района Закарпатской области. Двух пилотов, управлявших дельтапланом, задержали, а летательный аппарат изъяли.

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По данным пограничников, задержанные неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.

Контрабандистам за нарушение правил международных перелетов грозит штраф, ограничение или лишение свободы до 5 лет.

В Закарпатской области контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу. Для этого решили воспользоваться летательным аппаратом типа автожир. Автожир с пилотом пытался взлететь с окраины села Вышково Хустского района на Закарпатье.