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вторник, 16 марта 2021 14:36

Легко будет забеременеть - медицинский гороскоп на 16 марта

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Легко будет забеременеть - медицинский гороскоп на 16 марта
Пейте кисель и компот. Откажитесь на время от кофе и чая. Фото: pixabay.com

16 марта не лишайте себя полноценного питания. Может снизиться уровень гемоглобина в крови. Если держите пост, обогатите свой рацион витаминами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Во вторник организм будет достаточно плодовитый, - говорит атсрологиня. - Парам, которые долго планировали стать родителями, удастся зачать ребенка. Пейте кисель и компот. Откажитесь на время от кофе и чая. Удаляйте мозоли на ногах. Покупайте удобную обувь. Держитесь подальше от пиротехники. Берегите руки и голову от травм".

Овен

Ухудшится состояние больных мастопатией. Не принимайте горячих ванн. Отложите посещение солярия. Не занимайтесь самолечением.

Телец

Не нужно испытывать желудок на прочность. Его возможности ограничены. От правильно подобранной диеты будет зависеть общее самочувствие.

Близнецы

Могут проявиться симптомы недолеченной когда-то болезни. На этот раз проведите курс лечения до конца.

Рак

Подберите новый комплекс для ухода за волосами. Особенно если вы их красите. Сделайте новую стрижку.

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Лев

Берегите травмированы ранее места. Возможно повторное травмирование. Не стоит делать проколы и татуировки. Они будут заживать долго.

Дева

Начинать занятия бегом в этот день не стоит. Дополнительная нагрузка на ноги будет вызывать боли в суставах.

Весы

Время позаботиться, чтобы здоровыми были волосы, ногти и зубы. Попейте препараты, богатые кальцием. Начните лечение грибковой инфекции. Следуйте советам врача.

Скорпион

Оперативные вмешательства не желательны в этот день. Они будут сопровождаться сильным кровотечением. На теле останутся некрасивые шрамы.

Стрелец

В начале напряженной недели желательно посетить бассейн. Обратитесь к услугам массажиста. Послушайте вечером спокойную музыку.

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Козерог

Больные почувствуют облегчение. Снизится температура. Стабилизируется кровяное давление. Может беспокоить одышка.

Водолей

Не рекомендуется проводить операции на гортани. Они будут проходить с осложнениями.

Рыбы

Может появиться сухой кашель. Полезными будут ингаляции. Погрейтесь в сауне. Не допускайте обезвоживания организма.

Астрологиня удивила прогнозом на неделю. Узнайте первыми, кого ждут новая работа и высокие заработки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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