Легализация медканабиса не поможет онкобольным украинцам - журналистка

В Украине разрешили некоторые лекарства с экстрактом марихуаны. Фото: socportal.info

Постановление Кабинета министров о легализации препаратов из каннабисом в медицинских целях, не до конца решило эту проблему в Украине. Поскольку их стоимость достаточно высока.

"Мы с вами сталкиваемся с вопросом, когда эти препараты ... цена которых достаточно дорога (это от 2055 и от 640 долларов соответственно) недоступны широкому кругу украинцев", - пояснила журналистка Янина Соколова в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Речь идет о Набилоне - принимается, чтобы устранить последствия химиотерапии. А также Набиксимолсе, который снимает мышечные спазмы. Его принимают при рассеянном склерозе.

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Соколова добавила, что в европейских странах электронные сигареты с каннабисом, которые применяются при онкологии, стоят 25-30 долларов. Они также дают минимум побочных эффектов.

В Украине разрешили использовать в медицинских целях некоторые лекарственные препараты на основе каннабиса. Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, который имитирует действие ТГК (тетрагидроканнабинол - основной психоактивный компонент каннабиса) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиол) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций.