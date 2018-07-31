Лайнер с украинскими туристами аварийно приземлился в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1593
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 207
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4968
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5571
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1485
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6192
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10287
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4842
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
8
9
7
8
3
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Видео
Все видео
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Кольченко встретился с матерью
Кольченко встретился с матерью
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1413
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2925
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 630
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 468
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 10:48

Лайнер с украинскими туристами аварийно приземлился в Киеве

  Комментировать

Лайнер из Львова в Шарм-аль-Шейх с украинскими туристами был вынужден пойти на аварийную посадку в Киеве в аэропорту "Борисполь".

По словам активиста объединения "Варта-1" Игоря Зинкевич, аварийную посадку в Киеве пришлось совершить после того, как в двигатель самолета попала птица. Также он добавил, что пока неизвестны сроки вылета лайнера из украинской столицы, передает издание Сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт принял пассажиров впервые за 30 лет

Один из пассажиров рейса Алексей Башкирцев добавил, что из-за проблем с левым двигателем лайнера пришлось более 4 часов летать над Украиной, сжигая горючее.

"История проста: на взлете рейса Львов-Шарм в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту. Вот-вот коснется земли вперед носом. Но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает" всем успокоится ". Набор высоты продолжается с креном в одну сторону. Сесть невозможно, самолет полон горючего, и начинается "самая дорогая над Украиной", - написал Алексей Башкирцев в Facebook.

Автор: ukr.segodnya.ua
  Пассажир лайнера, совершившего вынужденную аварийную посадку в Киеве, рассказал в Facebook о ее причинах
Пассажир лайнера, совершившего вынужденную аварийную посадку в Киеве, рассказал в Facebook о ее причинах

Сообщили, что в аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов из-за того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина. Более 700 пассажиров ночевали в помещениях аэропорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лайнер с украинскими туристами аварийно приземлился в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 50387
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38191
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25511
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23049
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 22440
Общество
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
8
 Просмотров: 9
"9 млн грн из налогов на тупое, унылое, поэтическое украинское кино" - скандал в сети
"9 млн грн из налогов на тупое, унылое, поэтическое украинское кино" - скандал в сети Просмотров: 126
Невестка Литвина породнилась с ведущим Евровидения
Невестка Литвина породнилась с ведущим Евровидения Просмотров: 207
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой 1 Просмотров: 855
Украинцы смогут получить автограф Усика
Украинцы смогут получить автограф Усика 1 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Голосов: 22962
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua