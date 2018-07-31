Лайнер с украинскими туристами аварийно приземлился в Киеве

Лайнер из Львова в Шарм-аль-Шейх с украинскими туристами был вынужден пойти на аварийную посадку в Киеве в аэропорту "Борисполь".

По словам активиста объединения "Варта-1" Игоря Зинкевич, аварийную посадку в Киеве пришлось совершить после того, как в двигатель самолета попала птица. Также он добавил, что пока неизвестны сроки вылета лайнера из украинской столицы, передает издание Сегодня.

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Один из пассажиров рейса Алексей Башкирцев добавил, что из-за проблем с левым двигателем лайнера пришлось более 4 часов летать над Украиной, сжигая горючее.

"История проста: на взлете рейса Львов-Шарм в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту. Вот-вот коснется земли вперед носом. Но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает" всем успокоится ". Набор высоты продолжается с креном в одну сторону. Сесть невозможно, самолет полон горючего, и начинается "самая дорогая над Украиной", - написал Алексей Башкирцев в Facebook.

Автор: ukr.segodnya.ua Пассажир лайнера, совершившего вынужденную аварийную посадку в Киеве, рассказал в Facebook о ее причинах

Сообщили, что в аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов из-за того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина. Более 700 пассажиров ночевали в помещениях аэропорта.