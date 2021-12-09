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четверг, 09 декабря 2021 12:48

Кузин назвал области, в которых наихудшая ситуация с вакцинацией

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Кузин назвал области, в которых наихудшая ситуация с вакцинацией
Кузин пожаловался на области, где мало вакцинируются. Фото: Pexels

В Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сейчас самые низкие показатели вакцинации от коронавируса среди взрослого населения.

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин сказал во время брифинга.

"Неутешительные показатели вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях", – сказал он.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 26 млн прививок от Covid-19. По крайней мере, одну дозу вакцины имеют 45% взрослых граждан. Полностью иммунизированы 39% украинцев.

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178 796 человек вакцинировали за прошлые сутки.

За прошелые сутки зафиксировали 12 376 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди новых больных 1078 детей и 194 медработника. Госпитализировали 2449 человек. 465 человек умерли. Выздоровело 24 547 человек.

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Дата
09
декабря

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