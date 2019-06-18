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вторник, 18 июня 2019 16:46

Курт Волкер женился на грузинской журналистке
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Волкер женился на грузинской журналисткой.
Фото: facebook.com/ia.meurmishvili
Волкер женился на грузинской журналисткой.
Волкер женился на грузинской журналисткой.
Волкер женился на грузинской журналисткой.
Волкер женился на грузинской журналисткой.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке "Голоса Америки" Ие Меурмишвили.

"Все было хорошо - погода, люди, атмосфера, музыка. Это было безупречной вечеринкой для свадьбы ", - написала журналистка в Facebook.

Как сообщает Georgian Journal, свадьба состоялось 15 июня в вашингтонском отеле The Hay-Adam.

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Мир придет на Донбасс тогда, когда российские силы уйдут. Пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса. Об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter.

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