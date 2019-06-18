Фото: facebook.com/ia.meurmishvili

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке "Голоса Америки" Ие Меурмишвили.

"Все было хорошо - погода, люди, атмосфера, музыка. Это было безупречной вечеринкой для свадьбы ", - написала журналистка в Facebook.

Как сообщает Georgian Journal, свадьба состоялось 15 июня в вашингтонском отеле The Hay-Adam.

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Мир придет на Донбасс тогда, когда российские силы уйдут. Пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса. Об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter.