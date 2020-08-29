Курсанткам, которых сбил пьяный майор, собирают деньги

Курсантки, которых сбил пьяный майор нуждаются в помощи. Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Волонтерка Наталья Воронкова просит о помощи для трех курсанток военного колледжа, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный в Киеве.

Воронкова рассказала о каждой из девушек в Facebook.

"Таня. Недавно ей исполнилось 24 года. Мечтала стать гинекологом. Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, в минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога полковника ВСУ и прежде всего выразила воинское приветствие: "Желаю здоровья, товарищ полковник". В глазах всех присутствующих стояли слезы.

Галя. 23 года. Мечтала стать хирургом. Но из-за слишком большого конкурса поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты, и она, лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами, первой взяла себя в руки и начала раздавать команды, что и кому делать. Оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и скорую.

Саша. 23 года. Она мечтала профессии кардиохирурга с детства, но позже решила быть анестезиологом. Она боец ​​с детства: после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки, еще и пошла помогать другим - работала в Охматдете. Первые ее слова отцу в реанимации - "Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что нет ноги", - пишет активистка.

Карточка для помощи девушкам:

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Воронкова Наталья.

25 августа около 16.40 в Шевченковском районе Киева на ул. Зоологической, на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на 3 девушек-курсанток. Двум пострадавшим ампутировали по ноге. В 3-й тоже раздроблены ноги. Водителем в нетрезвом состояние оказался майор 46-летний Владимир Холодный. Его несколько дней назад приняли на службу в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до 8 лет за решеткой.