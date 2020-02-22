Культовый сериал "Друзья" в мае вернется на экраны

Появилось официальное сообщение о возвращении сериала "Друзья". Фото: GoogleSites

Компания-владелец НВО WarnerMedia официально заявила, что легендарный сериал "Друзья" вернется на экран.

Специальный эпизод появится на платформе стримингового сервиса HBO Max в мае 2020 года и будет доступен вместе с другими 236 сериями культового сериала, заявили в WarnerMedia.

Поклонники увидят все тех же Дженнифер Энистон в роли Рейчел, Кортни Кокс (Моника), Лизу Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлера) и Дэвида Швиммера (Росса).

Актеры сериала уже отреагировали на новость. Так Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram архивное фото "друзей" и написала: "Это происходит ...". Такой же пост появился и у других звезд ситкома.

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Как отмечается, премьера сериала "Друзья" состоялась в 1994 году. Шоу выходило в эфир до 2004 года. В прошлом году, 22 сентября, в мире отметили 25-летие ситкома, который ранее признали одним из лучших за всю историю американского ТВ.

62-летний Дэвид Крейн, соавтор сериала "Друзья", раскрыл тайну завершения ситкома. Оказалось, судьба Фиби, которую сыграла 56-летняя Лиза Кудров, могла сложиться иначе.