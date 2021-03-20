Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны

МЗ обновило список стран красной зоны. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной зоны по уровню распространения Covid-19.

В красной зоне 44 страны: сюда вошли Черногория, Болгария, Чехия, Израиль и Албания. Также в красном списке Эстония, Латвия, Франция, Италия и Польша, сообщается на сайте Министерства здравоохранения

Египет, ОАЭ и Турция - в зеленой зоне. Сюда также вошли Беларусь, Греция, Великобритания, Хорватия, Канада, Норвегия, Китай и Испания.

К красной зоне относятся страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние две недели превышает украинский (354,5 состоянию на 19 марта).

По возвращении из стран красной зоны нужно пойти на самоизоляцию с приложением действий дома или сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат.

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Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте 2020 году из пандемии коронавируса. С ослаблением карантинных мероприятий страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех.