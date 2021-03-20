Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 414
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 891
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 684
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 909
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1494
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
14
3
7
7
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
&quot;2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется&quot; - как львовяне готовились к карантину
"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Видео
Все видео
Стерненко оставили под стражей
Стерненко оставили под стражей
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 333
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 189
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 891
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 909
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 549
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 180
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 03:14

Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны

  Комментировать
Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны
МЗ обновило список стран красной зоны. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной зоны по уровню распространения Covid-19.

В красной зоне 44 страны: сюда вошли Черногория, Болгария, Чехия, Израиль и Албания. Также в красном списке Эстония, Латвия, Франция, Италия и Польша, сообщается на сайте Министерства здравоохранения

Египет, ОАЭ и Турция - в зеленой зоне. Сюда также вошли Беларусь, Греция, Великобритания, Хорватия, Канада, Норвегия, Китай и Испания.

К красной зоне относятся страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние две недели превышает украинский (354,5 состоянию на 19 марта).

По возвращении из стран красной зоны нужно пойти на самоизоляцию с приложением действий дома или сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили распределение по карантинным зонам

Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте 2020 году из пандемии коронавируса. С ослаблением карантинных мероприятий страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 17568
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14670
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 13707
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10710
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10350
Общество
В первом украинском мобильном госпитале для Covid-больных не осталось ни одного пациента
В первом украинском мобильном госпитале для Covid-больных не осталось ни одного пациента Просмотров: 9
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время Просмотров: 45
Вакцинация от Covid-19 набирает обороты. Уже более 100 тысяч провакцинированных
Вакцинация от Covid-19 набирает обороты. Уже более 100 тысяч провакцинированных Просмотров: 9
Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета
Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета Просмотров: 18
С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова
С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 55621
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть