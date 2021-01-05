Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане

Популярны среди украинских рабочих также Маршалловы Острова. Фото: pixabay.com

За прошлый год за границу на заработки выехали 61,9 тыс. украинцев.

Больше всего их работает на Кипре в Польше и Либерии, сообщили в Государственном центре занятости, передает "Радио Свобода".

В 2020 году украинские граждане чаще выбирали для работы Кипр. Туда поехали 12,3 тыс. человек. На 2-м месте Польша, за год туда выехали 4,7 тыс. граждан. В Либерию - 1,9 тыс. лиц. В прошлом году несколько меньше украинцев выехало в Панаму - 1,8 тыс. Популярные среди украинских рабочих и Маршалловы Острова. За год там трудоустроились 1,8 тыс. человек, в Бельгии — 1,6 тыс. В России, по официальным данным, работу получили 88 граждан Украины.

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В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь стабильный источник дохода и постоянное место жительства. Легче станет устроиться и на стратегические предприятия, где сейчас есть ограничения для иностранцев.