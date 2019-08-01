Кучу средств закопали на дно Балтики: чем грозит России проект новых санкций

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 1566
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2061
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2295
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2790
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 684
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
15
13
7
7
7
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Видео
Все видео
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 2160
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 14:51

Кучу средств закопали на дно Балтики: чем грозит России проект новых санкций

  Комментировать
Кучу средств закопали на дно Балтики: чем грозит России проект новых санкций
Санкции будут касаться швейцарской компании "Алсис" и итальянской "Сайпем" Фото: rbc.ua

Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Его поддержали 20 из 22 представителей комитета.

Ограничительные меры будут касаться швейцарской компании "Алсис" и итальянской "Сайпем", которые имеют контракты на прокладку труб.

Под санкции подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа. Законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхования газопровода.

Владельцам компаний и техники предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дивиденды Газпрома заморозили: подробности

"Это завершение формальной процедуры согласования. Очевидно, что после летних отпусков, проект станет законом. Это произойдет уже в конце этого месяца, - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар - Американский конгресс-прежнему был почти единодушным. Имеют двухпартийный консенсус в вопросе "Северного потока-2". Особенность этого законопроекта заключается в том, что он не бьет на прямую по компаниях партнерах "Газпрома" из Европы. Потому что это могло бы вызвать очень нервную реакцию со стороны Берлина и Вены, Парижа. Зато давят на исполнителей работ по сварке труб, без которых "Газпром" воплотить проект не способен. Американские законодатели выписали таким образом, что до прямого применения санкций может не дойти. Потому что эти компании могут отказаться от дальнейшего выполнения работ. Поскольку их потери будут больше, чем выгода. швейцарская компания имеет много контрактов в Мексиканском заливе от американских компаний. Им есть что терять: репутацию, контракты, деньги. Если проект не достроят - это будет удар по России. Кучу средств просто закопали на дно Балтики. А эти санкции как минимум задержат, а как максимум вообще остановят строительство".

"Северный поток-2" - вторая линия магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Длина - более 1200 км. Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Россия. Противники "Северного потока-2" - Польша, страны Балтии и Дания. Если "Северный поток-2" построят, Украина потеряет Украина 3 млрд долл., которые она получает ежегодно от транзита газа в страны ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кучу средств закопали на дно Балтики: чем грозит России проект новых санкций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 60905
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 35498
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 30354
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 17758
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 14547
Общество
В запрещенной зоне друг Богдана строит жилой комплекс
В запрещенной зоне друг Богдана строит жилой комплекс Просмотров: 54
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции
15
 Просмотров: 3096
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
 1 Просмотров: 1584
Израиль может стать посредником в конфликте Украины и России
Израиль может стать посредником в конфликте Украины и России Просмотров: 378
Украинские вузы обнародовали окончательные списки зачисленных на бюджет
Украинские вузы обнародовали окончательные списки зачисленных на бюджет Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
8
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн
Голосов: 42652
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua