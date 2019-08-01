Кучу средств закопали на дно Балтики: чем грозит России проект новых санкций

Санкции будут касаться швейцарской компании "Алсис" и итальянской "Сайпем" Фото: rbc.ua

Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Его поддержали 20 из 22 представителей комитета.

Ограничительные меры будут касаться швейцарской компании "Алсис" и итальянской "Сайпем", которые имеют контракты на прокладку труб.

Под санкции подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа. Законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхования газопровода.

Владельцам компаний и техники предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.

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"Это завершение формальной процедуры согласования. Очевидно, что после летних отпусков, проект станет законом. Это произойдет уже в конце этого месяца, - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар - Американский конгресс-прежнему был почти единодушным. Имеют двухпартийный консенсус в вопросе "Северного потока-2". Особенность этого законопроекта заключается в том, что он не бьет на прямую по компаниях партнерах "Газпрома" из Европы. Потому что это могло бы вызвать очень нервную реакцию со стороны Берлина и Вены, Парижа. Зато давят на исполнителей работ по сварке труб, без которых "Газпром" воплотить проект не способен. Американские законодатели выписали таким образом, что до прямого применения санкций может не дойти. Потому что эти компании могут отказаться от дальнейшего выполнения работ. Поскольку их потери будут больше, чем выгода. швейцарская компания имеет много контрактов в Мексиканском заливе от американских компаний. Им есть что терять: репутацию, контракты, деньги. Если проект не достроят - это будет удар по России. Кучу средств просто закопали на дно Балтики. А эти санкции как минимум задержат, а как максимум вообще остановят строительство".

"Северный поток-2" - вторая линия магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Длина - более 1200 км. Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Россия. Противники "Северного потока-2" - Польша, страны Балтии и Дания. Если "Северный поток-2" построят, Украина потеряет Украина 3 млрд долл., которые она получает ежегодно от транзита газа в страны ЕС.